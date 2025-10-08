    
08.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 жовтня

У Харкові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Суттєвих опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 17 – 19° тепла.

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз.
Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
  • якщо день видався тихим і ясним – така погода триматиметься ще близько трьох тижнів;
  • північний вітер віщує холодну зиму, південний – м’яку, а західний – сніжну;
  • коли хмари пливуть низько, слід чекати швидких морозів;
  • якою буде погода 8 жовтня – такою ж буде і 8 квітня наступного року;
  • якщо березове листя ще не опало – сніг ляже нескоро;
  • перший сніг лягає на суху землю рівним шаром – рік буде врожайним.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків


 

 
 
 

