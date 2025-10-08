Прогноз погоди у Харкові на 8 жовтня

У Харкові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Суттєвих опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 17 – 19° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
День випробовує терпіння і гнучкість, але обіцяє нові можливості для тих, хто діє розумно. Зірки радять не поспішати з рішеннями й довіряти інтуїції – вона підкаже правильний шлях.
У Харкові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Суттєвих опадів не очікується.
Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.
влажность:
давление:
ветер: