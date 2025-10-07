07.10.2025 21:39 Дмитро Колонєй
Українцям від 40 років будуть виплачувати на медогляд
Стало відомо, коли запрацює нова програма Міністерства охорони здоров’я.
Міністерство охорони здоров’я з 1 січня 2026 року планує запустити програму профілактичних медоглядів для виявлення низки хвороб на ранніх стадіях, про що поінформував очільник відомства Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.
Вказана програма передбачена у проєкті держбюджету на 2026 рік. Йдеться про виявлення
-
серцево-судинних захворювань,
-
діабету і
-
ментальних розладів.
Як допомога відбуватиметься
-
При досягненні дня народження після 40 років, 41, 42 і так далі, через місяць буде приходити пушповідомлення в “Дії” про те, що ви можете скористатися програмою національного чекапу.
-
Вам прийдуть кошти на картку, яка створена в “Дії”.
-
Ви вибираєте заклад охорони здоров’я, в якому можете пройти відповідний перелік досліджень, консультації лікаря і лабораторні і інструментальні дослідження.
-
У разі виявлення відхилень людину скерують до вузькопрофільного спеціаліста.
Крім того, лікар матиме можливість виписати електронний рецепт на безкоштовні ліки, які допоможуть лікувати захворювання або стримати їхній розвиток.
В проєкті держбюджету на 2026 рік, запропонованому Кабміном, на скринінги здоров’я громадян у віці від 40 років передбачено 10 млрд грн.
