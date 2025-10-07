07.10.2025 21:39 Дмитро Колонєй

Українцям від 40 років будуть виплачувати на медогляд

Стало відомо, коли запрацює нова програма Міністерства охорони здоров’я.



Як повідомляє РЕДПОСТ Міністерство охорони здоров’я з 1 січня 2026 року планує запустити програму профілактичних медоглядів для виявлення низки хвороб на ранніх стадіях, про що поінформував очільник відомства Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Вказана програма передбачена у проєкті держбюджету на 2026 рік. Йдеться про виявлення

серцево-судинних захворювань,

діабету і

ментальних розладів.

Як допомога відбуватиметься

При досягненні дня народження після 40 років, 41, 42 і так далі, через місяць буде приходити пушповідомлення в “Дії” про те, що ви можете скористатися програмою національного чекапу.

Вам прийдуть кошти на картку, яка створена в “Дії”.

Ви вибираєте заклад охорони здоров’я, в якому можете пройти відповідний перелік досліджень, консультації лікаря і лабораторні і інструментальні дослідження.

У разі виявлення відхилень людину скерують до вузькопрофільного спеціаліста.

Крім того, лікар матиме можливість виписати електронний рецепт на безкоштовні ліки, які допоможуть лікувати захворювання або стримати їхній розвиток.

В проєкті держбюджету на 2026 рік, запропонованому Кабміном, на скринінги здоров’я громадян у віці від 40 років передбачено 10 млрд грн.

