Благодійники Харкова влаштували свято для дітей (фото)

Захід у Харкові відбувся з нагоди до Дня захисників та захисниць України, Покрови Божої Матері, Дня козацтва та Дня вчителя.



Як повідомляє РЕДПОСТ , у Харкові відбувся святковий захід для дітей з родин військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених родин, а також дітей з інвалідністю та тих, хто потребує особливої уваги та підтримки, який був організований Благодійним фондом "Європейське серце України" з нагоди Дня захисників та захисниць України, Покрови Божої Матері, Дня козацтва та Дня вчителя.

У події взяли участь заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Светлана Горбунова-Рубан, директор КЗ "Пліч-о-пліч» Харківської обласної ради Ігор Шишко, представник Департамент головної інспекції та дотримання прав людини Сергій Сидоров. Заступник міського голови з питань доступності, ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб Юрій Шпарага, під час свого виступу передав привітання від Харківського міського голови Ігоря Терехова.

На святі виступили популярні артисти:

Лауреатка міжнародних та національних конкурсів і фестивалів Anna Ковтун

Заслужена артистка України Світлана Тимченко

відома співачка та ведуча Юлия Царёва вела захід та подарувала дітям кілька пісень, наповнивши атмосферу свята емоціями та теплом.

Заслужений артист України та Заслужений діяч естрадного мистецтва Ян Харитонов також подарував дітям свої чудові пісні та зробив свято ще більш яскравим та незабутнім,

Циркова студія "Дружба" під керівництвом Катерини Орєхової.

Чемпіони світу, чемпіони Європи, володарі Кубків світу з акробатичного рок-н-ролу, чемпіони України та Харківської області — Клуб акробатичного рок-н-ролу "Самміт"

Діти-переможці конкурсу, приуроченого до Дня захисників та захисниць України, були нагороджені чудовими подарунками — книгами від відомої письменниці Ольги Ольхової, а всі малюки, які були присутня на заході - смаколиками та фруктами.