07.10.2025 21:03 Дмитро Колонєй
Благодійники Харкова влаштували свято для дітей (фото)
Захід у Харкові відбувся з нагоди до Дня захисників та захисниць України, Покрови Божої Матері, Дня козацтва та Дня вчителя.
Благодійники Харкова влаштували свято для дітей (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Харкові відбувся святковий захід для дітей з родин військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених родин, а також дітей з інвалідністю та тих, хто потребує особливої уваги та підтримки, який був організований Благодійним фондом "Європейське серце України" з нагоди Дня захисників та захисниць України, Покрови Божої Матері, Дня козацтва та Дня вчителя.
У події взяли участь заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Светлана Горбунова-Рубан, директор КЗ "Пліч-о-пліч» Харківської обласної ради Ігор Шишко, представник Департамент головної інспекції та дотримання прав людини Сергій Сидоров. Заступник міського голови з питань доступності, ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб Юрій Шпарага, під час свого виступу передав привітання від Харківського міського голови Ігоря Терехова.
На святі виступили популярні артисти:
-
Лауреатка міжнародних та національних конкурсів і фестивалів Anna Ковтун
-
Заслужена артистка України Світлана Тимченко
-
відома співачка та ведуча Юлия Царёва вела захід та подарувала дітям кілька пісень, наповнивши атмосферу свята емоціями та теплом.
-
Заслужений артист України та Заслужений діяч естрадного мистецтва Ян Харитонов також подарував дітям свої чудові пісні та зробив свято ще більш яскравим та незабутнім,
-
Циркова студія "Дружба" під керівництвом Катерини Орєхової.
-
Чемпіони світу, чемпіони Європи, володарі Кубків світу з акробатичного рок-н-ролу, чемпіони України та Харківської області — Клуб акробатичного рок-н-ролу "Самміт"
Діти-переможці конкурсу, приуроченого до Дня захисників та захисниць України, були нагороджені чудовими подарунками — книгами від відомої письменниці Ольги Ольхової, а всі малюки, які були присутня на заході - смаколиками та фруктами.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости