Благодійники Харкова влаштували свято для дітей (фото)

07.10.2025  21:03   Дмитро Колонєй

Захід у Харкові відбувся з нагоди до Дня захисників та захисниць України, Покрови Божої Матері, Дня козацтва та Дня вчителя.


Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові відбувся святковий захід для дітей з родин військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених родин, а також дітей з інвалідністю та тих, хто потребує особливої уваги та підтримки, який був організований Благодійним фондом "Європейське серце України" з нагоди Дня захисників та захисниць України, Покрови Божої Матері, Дня козацтва та Дня вчителя. 
 
У події взяли участь заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Светлана Горбунова-Рубан, директор КЗ "Пліч-о-пліч» Харківської обласної ради Ігор Шишко, представник Департамент головної інспекції та дотримання прав людини  Сергій Сидоров. Заступник міського голови з питань доступності, ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб Юрій Шпарага, під час свого виступу передав привітання від Харківського міського голови Ігоря Терехова.
 
На святі виступили популярні артисти:
  • Лауреатка міжнародних та національних конкурсів і фестивалів Anna Ковтун 
  • Заслужена артистка України  Світлана Тимченко 
  • відома співачка та ведуча Юлия Царёва вела захід та подарувала дітям кілька пісень, наповнивши атмосферу свята емоціями та теплом.
  • Заслужений артист України та Заслужений діяч естрадного мистецтва Ян Харитонов також подарував дітям свої чудові пісні та зробив свято ще більш яскравим та незабутнім,
  • Циркова студія "Дружба" під керівництвом Катерини Орєхової.
  • Чемпіони світу, чемпіони Європи, володарі Кубків світу з акробатичного рок-н-ролу, чемпіони України та Харківської області — Клуб акробатичного рок-н-ролу "Самміт"
 
Діти-переможці конкурсу, приуроченого до Дня захисників та захисниць України, були нагороджені чудовими подарунками — книгами від відомої письменниці Ольги Ольхової, а всі малюки, які були присутня на заході - смаколиками та фруктами.
 
Версия для печати

