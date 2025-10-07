    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники відновлюють постраждалі від обстрілів будинки (фото)
07.10.2025  20:21   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники відновлюють постраждалі від обстрілів будинки (фото)

Стало відомо, як йдуть ремонтні роботи у харківських будівлях.

Відновлюють постраждалі від обстрілів будинки комунальники: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунальних служб відновлюють житлові будинки, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, у Холодногірському районі.

Відновлюють постраждалі від обстрілів будинки комунальники: Новини Харкова

Відновлюють постраждалі від обстрілів будинки комунальники: Новини Харкова

Відновлюють постраждалі від обстрілів будинки комунальники: Новини Харкова

Відновлюють постраждалі від обстрілів будинки комунальники: Новини Харкова

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. Через обстріли тимчасово знеструмлено 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.

 

Тэги:  ремонт, будинки, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 ЖКГ У Харкові закривають контури постраждалих від російських ударів будинків (фото) 06.10 ЖКГ Харківські ремонтники показали, як йдуть відновлювальні роботи у трьох районах міста 26.09 ЖКГ Харківські комунальники виконали більше двох десятків комплексних капремонтів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 