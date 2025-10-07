Харківські комунальники відновлюють постраждалі від обстрілів будинки (фото)

Стало відомо, як йдуть ремонтні роботи у харківських будівлях.
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунальних служб відновлюють житлові будинки, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, у Холодногірському районі.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. Через обстріли тимчасово знеструмлено 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.
Цей день сприятиме спокійному розв’язанню складних питань і відновленню внутрішньої рівноваги. Варто уникати поспіху та різких рішень – інтуїція підкаже, коли діяти.
З самого ранку й до вечора небо над Харковом залишатиметься затягнутим хмарами. Вранці місцями дощ, проте ближче до полудня погода поступово проясниться.
7 жовтня в Україні та по всьому світу відзначається День "Ти для мене важливий".
