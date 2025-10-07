07.10.2025 20:21 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники відновлюють постраждалі від обстрілів будинки (фото)

Стало відомо, як йдуть ремонтні роботи у харківських будівлях.

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунальних служб відновлюють житлові будинки, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, у Холодногірському районі.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. Через обстріли тимчасово знеструмлено 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.