19.10.2023 11:09 Рита Парфенова

Комунальники Харкова наводять лад у місцях для поховань (фото)

Працівники КП «Ритуал» активно працюють над прибиранням кладовищ і меморіальних комплексів, а також готуються до зими.

РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду повідомляє деталі їхньої роботи за минулий тиждень

вивезли 200 кубічних метрів сміття та листя;

знесли понад 30 аварійних сухостоїв.

Важливою частиною роботи комунальників є підготовка до зими. Ось, що вони роблять у цьому контексті:

проводять тестування систем водо- та теплопостачання адмінбудівель;

усувають несправності в системах водопостачання та теплопостачання;

заготовляють дрова та пісок для зимового періоду.

За більш докладною інформацією щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг, ви можете звернутися за телефонами: 16-40 та (057) 712-10-34 або перевірити офіційні сторінки КП «Ритуал» у соціальних мережах.

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