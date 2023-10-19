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19.10.2023  11:09   Рита Парфенова

Комунальники Харкова наводять лад у місцях для поховань (фото)

Працівники КП «Ритуал» активно працюють над прибиранням кладовищ і меморіальних комплексів, а також готуються до зими.

У Харкові працівники КП Ритуал продовжують прибирати територію міських кладовищ та меморіальних комплексів.
 
РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду повідомляє деталі їхньої роботи за минулий тиждень
  • вивезли 200 кубічних метрів сміття та листя;
  • знесли понад 30 аварійних сухостоїв.
Важливою частиною роботи комунальників є підготовка до зими. Ось, що вони роблять у цьому контексті:
  • проводять тестування систем водо- та теплопостачання адмінбудівель;
  • усувають несправності в системах водопостачання та теплопостачання;
  • заготовляють дрова та пісок для зимового періоду.

За більш докладною інформацією щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг, ви можете звернутися за телефонами: 16-40 та (057) 712-10-34 або перевірити офіційні сторінки КП «Ритуал» у соціальних мережах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові оперативно усунули перебої з електропостачанням, викликані обстрілом Індустріального району 18 жовтня 2023 року.
Источник:   ХМР
 Тэги:  ритуал, кладовище, харків
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