Комунальники Харкова наводять лад у місцях для поховань (фото)

Працівники КП «Ритуал» активно працюють над прибиранням кладовищ і меморіальних комплексів, а також готуються до зими.
За більш докладною інформацією щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг, ви можете звернутися за телефонами: 16-40 та (057) 712-10-34 або перевірити офіційні сторінки КП «Ритуал» у соціальних мережах.
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