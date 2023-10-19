    
Главная Новини Харкова ЖКГ Перебої з електропостачанням усунені на місці ракетного прильоту по Харкову
19.10.2023  10:20   Рита Парфенова

Перебої з електропостачанням усунені на місці ракетного прильоту по Харкову

Фахівці оперативно усунули перебої з електропостачанням, викликані обстрілом Індустріального району 18 жовтня 2023 року.


Фото: ХМР

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив про це в ефірі національного телемарафону 19 жовтня, передає РЕДПОСТ.

Мер Харкова зазначив, що унаслідок обстрілу ракетою "Іскандер" виникли перебої з електропостачанням, проте вони були оперативно усунені.

«Було влучання ракетою «Іскандер». Внаслідок цього виникли перебої з електропостачанням, але ми дуже оперативно все це усунули», – розповів він.

Також Ігор Терехов мер повідомив, що жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу, перебуває в медичному закладі. Стан її здоров'я оцінюється як середньої тяжкості, але її життю нічого не загрожує.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
«Нам усім слід бути дуже обережними під час повітряних тривог», - наголосив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 жовтня близько 11:50 ворог здійснив ракетний удар, ймовірно, ракетою "Іскандер", по місту Харків. Повідомлено про попадання снаряда на територію цивільного підприємства. У результаті цього обстрілу одна жінка у віці 67 років отримала поранення від осколків. Її доставлено до лікарні в стані середньої тяжкості.

Источник:   ХМР
 Тэги:  електропостачання, відключення світла, харків, ракетний удар, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.10 ЖКГ Енергетики дали світло у деокуповане село Харківської області 07.06 ЖКГ У прикордонному селі Харківщини відновили електропостачання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 