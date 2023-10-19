Перебої з електропостачанням усунені на місці ракетного прильоту по Харкову

Фахівці оперативно усунули перебої з електропостачанням, викликані обстрілом Індустріального району 18 жовтня 2023 року.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив про це в ефірі національного телемарафону 19 жовтня, передає РЕДПОСТ.
Мер Харкова зазначив, що унаслідок обстрілу ракетою "Іскандер" виникли перебої з електропостачанням, проте вони були оперативно усунені.
«Було влучання ракетою «Іскандер». Внаслідок цього виникли перебої з електропостачанням, але ми дуже оперативно все це усунули», – розповів він.
Також Ігор Терехов мер повідомив, що жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу, перебуває в медичному закладі. Стан її здоров'я оцінюється як середньої тяжкості, але її життю нічого не загрожує.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 жовтня близько 11:50 ворог здійснив ракетний удар, ймовірно, ракетою "Іскандер", по місту Харків. Повідомлено про попадання снаряда на територію цивільного підприємства. У результаті цього обстрілу одна жінка у віці 67 років отримала поранення від осколків. Її доставлено до лікарні в стані середньої тяжкості.
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