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18.10.2023  15:40   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили про наслідки ворожого удару по Харкову 18 жовтня

Ракета влучила у посадку неподалік приватного житлового сектору.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 18 жовтня близько 11:40 ворог завдав ракетний удар по Немишлянському району міста Харкова.
 
Ракета влучила у посадку неподалік приватного житлового сектору. Отримала поранення 67-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні.
 
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За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Слідчо-прокурорська група зібрала докази та задокументувала наслідки збройної агресії рф.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11,5 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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