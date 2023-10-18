18.10.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили про наслідки ворожого удару по Харкову 18 жовтня

Ракета влучила у посадку неподалік приватного житлового сектору.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 18 жовтня близько 11:40 ворог завдав ракетний удар по Немишлянському району міста Харкова.

Ракета влучила у посадку неподалік приватного житлового сектору. Отримала поранення 67-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні.

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За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчо-прокурорська група зібрала докази та задокументувала наслідки збройної агресії рф.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11,5 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.