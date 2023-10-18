18.10.2023 15:40 Віталій Хінєвіч
У прокуратурі повідомили про наслідки ворожого удару по Харкову 18 жовтня
Ракета влучила у посадку неподалік приватного житлового сектору.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 18 жовтня близько 11:40 ворог завдав ракетний удар по Немишлянському району міста Харкова.
Ракета влучила у посадку неподалік приватного житлового сектору. Отримала поранення 67-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Слідчо-прокурорська група зібрала докази та задокументувала наслідки збройної агресії рф.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що за добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11,5 га території та знешкодили
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