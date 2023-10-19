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19.10.2023  17:45   Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукували неповнолітню дівчинку

До правоохоронців звернулася мати зниклої 14-річної дівчинки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки села Борова Чугуївського району. Жінка розповіла про зникнення 14-річної доньки, яка пішла з дому 16 жовтня.
 
Правоохоронці перевірили можливі місця перебування підлітка, опитали знайомих дівчини та протягом години розшукали її. Дівчина знаходилася у подруги.
 
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Дитину повернули додому. З дівчиною та її батьками працівники відділу поліції провели профілактичну бесіду.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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