19.10.2023 17:45 Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукували неповнолітню дівчинку

До правоохоронців звернулася мати зниклої 14-річної дівчинки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки села Борова Чугуївського району. Жінка розповіла про зникнення 14-річної доньки, яка пішла з дому 16 жовтня.

Правоохоронці перевірили можливі місця перебування підлітка, опитали знайомих дівчини та протягом години розшукали її. Дівчина знаходилася у подруги.

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Дитину повернули додому. З дівчиною та її батьками працівники відділу поліції провели профілактичну бесіду.