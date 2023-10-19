19.10.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

Харків'янин сплатив майже 450 тисяч гривень аліментів

З банківського рахунку харків’янина у примусовому порядку було знято майже 450 тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Цих коштів чоловік позбувся через те, що вчасно не виконував рішення суду, а саме щомісяця не перераховував 1/3 частину від загальної суми своїх доходів на утримання 2 неповнолітніх дітей.

Процесом погашення аліментної заборгованості керували фахівці Основ’янсько-Слобідського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Саме правники, відповідно до норм чинного законодавства, винесли постанови, які заборонили вчиняти правочини з майном та користуватися грошима на картці.

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Необхідну грошову суму юристи арештували та перерахували родині, щойно кошти з’явилися на банківському рахунку батька.