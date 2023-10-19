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19.10.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

За даними слідства, 19 жовтня близько 12:00 російські військові з артилерії обстріляли місто Вовчанськ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Через обстріл пошкоджено низку житлових будинків, господарчих споруд та приватних автомобілів. 
 
Також під ворожими обстрілами сьогодні були село Підлиман та село Піски-Радьківські Борівської СТГ Ізюмського району. За попередніми даними, удари були завдані з РСЗВ «Смерч». Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.
 
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області та Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала агента фсб, який коригував удари рф по Харкову.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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