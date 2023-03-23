У Харкові висадили десятки тисяч сосен (фото)

На місці 50-річних дерев, які були пошкоджені ворожими обстрілами та шкідливими комахами, з'явилися молоді сосни, передає РЕДПОСТ .
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Прагнення до власної незалежності поєднуватиметься з бажанням покомандувати іншими, через це не виключено суперництво в будь-яких сферах життя.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щорічно 23 березня проводиться Всесвітній день метеорології або Всесвітній метеорологічний день.
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