23.03.2023 14:25 Яна Чернобай

У Харкові висадили десятки тисяч сосен (фото)

На місці 50-річних дерев, які були пошкоджені ворожими обстрілами та шкідливими комахами, з'явилися молоді сосни, передає РЕДПОСТ .

У Харкові 23 березня за участю Харківського міського голови Ігоря Терехова та комунальників було висаджено молоді сосни на території Журавлівського гідропарку.

Сосновий бір радуватиме харків'ян та гостей міста 20 тисячами висаджених дерев.

Крім цього варто зазначити, що дана зелена зона увійде до частини концепції «Зелений каркас», яка з'єднуватиме всі зелені зони Харкова в єдину мережу пішохідних зон, велосипедних доріжок. Цей проєкт озеленення Харкова, був започаткований мерією ще до війни.

Харків попре все має бути зеленим, чистим, доглянутим і красивим. Тому парки, сквери, вулиці, будуть і цього року засаддені яскравими квітами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові реконструювали ще одну котельню (фото).



