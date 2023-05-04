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04.05.2023  18:09   

У Харкові відкрилась виставка знищеної російської техніки (фото)

Одразу в двох місцях Харкова - на Горизонті та на виїзді до Пісочина з'явилися виставкові майданчики з російською технікою, яку підсмажили українські військові.

Харків
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, агрессия россии, виставка
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