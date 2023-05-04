У Харкові відкрилась виставка знищеної російської техніки (фото)

Одразу в двох місцях Харкова - на Горизонті та на виїзді до Пісочина з'явилися виставкові майданчики з російською технікою, яку підсмажили українські військові.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Опинитися в полоні своїх бажань і почуттів сьогодні набагато легше, ніж звичайно. Зірки радять зберігати критичність мислення та не йти ні в кого на поводі.
Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Харкові буде вкрите хмарами. Без опадів.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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