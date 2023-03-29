29.03.2023 18:31 Дмитро Колонєй

На Харківщині зниклу стареньку знайшли на узбіччі дороги

Жінку на Харківщині розшукували після того, як бабуся пішла з дому і не повернулася.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 28 березня 2023 року до валківських правоохоронців звернулася мешканка села Шевченкове,у якої вже дві доби як зникла мати. Вона 26 березня 2023 року пішла з дому і не повернулася. Спочатку зниклу рідні шукали самостійно.

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В ході проведення розшукових дій жінку знайшли на узбіччі дороги в селі Новий Мерчик. Поліцейські повернули її додому. Як вона там опинилася жінка не пам'ятає. Жодних протиправних дій відносно розшуканої вчинено не було.



