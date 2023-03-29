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29.03.2023  18:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині зниклу стареньку знайшли на узбіччі дороги

Жінку на Харківщині розшукували після того, як бабуся пішла з дому і не повернулася.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 28 березня 2023 року до валківських правоохоронців звернулася мешканка села Шевченкове,у якої вже дві доби як зникла мати. Вона 26 березня 2023 року пішла з дому і не повернулася. Спочатку зниклу рідні шукали самостійно.
 
   
В ході проведення розшукових дій жінку знайшли на узбіччі дороги в селі Новий Мерчик. Поліцейські повернули її додому. Як вона там опинилася жінка не пам'ятає. Жодних протиправних дій відносно розшуканої вчинено не було.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зниклу у Харкові дівчину, яка зробила все, щоб її не знайшли.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  зникла жінка, розшук, харків, знайдена
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