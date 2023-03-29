29.03.2023 17:56 Дмитро Колонєй

Популярний овоч знизився у ціні: який саме та чому

Виявилися нові тенденції на ринку України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на GrowHow.in.ua, цього тижня в Україні фермери знизили ціни на буряк, який на українському ринку пропонують по 5-7 грн/кг ($0,14-0,19 /кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зараз буряк в Україні коштує в середньому у 1,6 раза менше, ніж наприкінці березня 2022 р.

Чому змнизилися ціни на буряк

Впав попит на столовий буряк;

Збільшилися пропозиції столових буряків на ринку;

збільшення пропозиції некондиційних буряків, які виробники готові відвантажувати від 2 грн/кг ($0,05/кг);

господарства, які раніше утримувалися від продажів, зараз активно розпродають наявні обсяги.

Що далі буде з цінам на буряк

Частина учасників ринку не виключають, що тенденція зниження цін збережеться, попри сезонне скорочення пропозиції. Свою думку вони пояснюють досить великими запасами буряків у місцевих сховищах.



