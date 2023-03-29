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29.03.2023  17:56   Дмитро Колонєй

Популярний овоч знизився у ціні: який саме та чому

Виявилися нові тенденції на ринку України.

Знизився у ціні популярний овоч: який саме та чому
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на GrowHow.in.ua, цього тижня в Україні фермери  знизили ціни на буряк, який на українському ринку пропонують по 5-7 грн/кг ($0,14-0,19 /кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше.
 
 Зараз буряк в Україні коштує в середньому у 1,6 раза менше, ніж наприкінці березня 2022 р.
 

Чому змнизилися ціни на буряк

 
  • Впав попит на столовий буряк;
  • Збільшилися пропозиції столових буряків на ринку;
  • збільшення пропозиції некондиційних буряків, які виробники готові відвантажувати від 2 грн/кг ($0,05/кг);
  • господарства, які раніше утримувалися від продажів, зараз активно розпродають наявні обсяги.
 

Що далі буде з цінам на буряк

 
Частина учасників ринку не виключають, що тенденція зниження цін збережеться, попри сезонне скорочення пропозиції. Свою думку вони пояснюють досить великими запасами буряків у місцевих сховищах.
 
 
 

Источник:   GrowHow.in.ua
 Тэги:  прогноз, ціна, буряк, овоч
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