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29.03.2023  18:58   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв 14 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли 14 селищ Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 14 населених пунктів Харківщини. 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли в районах 7 населених пунктів Харківщини: Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ і Бочкове на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку  артилерійських обстрілів зазнали райони 7 населених пунктів Харківщини: Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка.
 
 
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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