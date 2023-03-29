29.03.2023 08:47 Рита Парфенова

Ворог намагався атакувати населений пункт Харкоівської області

Минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Крохмальне.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.



На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів:

Тимофіївка,

Червона Зоря,

Ветеринарне,

Стрілеча,

Глибоке,

Красне,

Стариця,

Огірцеве,

Комісарове,

Устинівка,

Вільхуватка,

Строївка.

На Куп’янському артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Кам’янка,

Красне Перше,

Фиголівка,

Новомлинськ,

Кутьківка,

Дворічна,

Западне,

Вільшана,

Кислівка,

Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 28 березня окупанти здійснили ракетний удар по місту Богодухів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.



