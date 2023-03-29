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29.03.2023  08:47   Рита Парфенова

Ворог намагався атакувати населений пункт Харкоівської області

Минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Крохмальне.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів:

  • Тимофіївка,
  • Червона Зоря,
  • Ветеринарне,
  • Стрілеча,
  • Глибоке,
  • Красне,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Комісарове,
  • Устинівка,
  • Вільхуватка,
  • Строївка.

На Куп’янському артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Кам’янка,
  • Красне Перше,
  • Фиголівка,
  • Новомлинськ,
  • Кутьківка,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Вільшана,
  • Кислівка,
  • Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 28 березня окупанти здійснили ракетний удар по місту Богодухів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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