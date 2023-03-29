Ворог намагався атакувати населений пункт Харкоівської області

Минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Крохмальне.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів:
На Куп’янському артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 28 березня окупанти здійснили ракетний удар по місту Богодухів.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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