    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Селище Дворічна зазнало більше 150 артударів: про обстріли Харківщини за добу розповіли в ХОВА
29.03.2023  09:09   Рита Парфенова

Селище Дворічна зазнало більше 150 артударів: про обстріли Харківщини за добу розповіли в ХОВА

Протягом доби з 28 по 29 березня ворожих обстрілів зазнали населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області.

Наслідки ракетного удару по Богодухову 28 березня 2023 року Наслідки ракетного удару по Богодухову 28 березня 2023 року
Наслідки ракетного удару по Богодухову 28 березня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, під ударами окупантів були Богодухів, Вовчанськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеренарне та інші міста і села.

Внаслідок ракетного удару по м. Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Отримав поранення 62-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані.

Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано більше 150 ударів.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт цивільної промисловості та господарчі споруди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на лінії зіткнення ворог спробував просунутися вперед в районі Крохмального, але отримав відсіч та відступив з втратами.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.03 Надзвичайні події У лікарні помер чоловік, якого дістали з-під зруйнованої обстрілом будови 29.03 Надзвичайні події Ракетний удар та пожежі в екосистемі: оперативна обстановка на Харківщині від ДСНС 28.03 Надзвичайні події Обстріл Харківщини: у Вовчанську 16 домовладінь зазнали пошкоджень
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 