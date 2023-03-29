29.03.2023 09:09 Рита Парфенова

Селище Дворічна зазнало більше 150 артударів: про обстріли Харківщини за добу розповіли в ХОВА

Протягом доби з 28 по 29 березня ворожих обстрілів зазнали населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області.



Наслідки ракетного удару по Богодухову 28 березня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, під ударами окупантів були Богодухів, Вовчанськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеренарне та інші міста і села.



Внаслідок ракетного удару по м. Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Отримав поранення 62-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані.



Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано більше 150 ударів.



У Вовчанську Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт цивільної промисловості та господарчі споруди.



Раніше РЕДПОСТ писав, що на лінії зіткнення ворог спробував просунутися вперед в районі Крохмального, але отримав відсіч та відступив з втратами.



