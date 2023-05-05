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05.05.2023  10:00   Віталій Хінєвіч

Цвітінням сакури у Харкові показали працівники Центрального парку (відео)

Алея сакур в Центральному парку висаджена на честь дружби між Японією та Україною у 2017 році. Це дерево - один з символів Країни, де сходить сонце.

сакура Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на телеграм Центрального парку Харкова.
 
«Милування цвітінням сакури є однією з прадавніх традицій. Спеціально для тих, хто не має змоги своїми очами побачити рожеві квітки в Центральному парку ми зняли цей ролик. Насолоджуйтеся, друзі!»,- зазначили у парку.
 
 

Источник:   Центральний парк Харкова
 Тэги:  харків, сакура, парк
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