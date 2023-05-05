Цвітінням сакури у Харкові показали працівники Центрального парку (відео)

Алея сакур в Центральному парку висаджена на честь дружби між Японією та Україною у 2017 році. Це дерево - один з символів Країни, де сходить сонце.
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Відповідальні проекти краще відкласти на потім, чого б вони не стосувалися: фінансової угоди, освідчення в коханні чи вибору нового гарнітуру для спальні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
5 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день боротьби за права інвалідів та Міжнародний день акушерки.
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