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05.05.2023  10:30   Віталій Хінєвіч

ПриватБанкт відкрив відділення у Харкові, яке постраждало від обстрілу

Відновлена робота зруйнованого відділення в історичному центрі Харкова за адресою площа Конституції, 2/2.

ПриватБанк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
У березні минулого року під час ворожого авіаудару площа Конституції та навколишні будівлі, в тому числі й відділення Центральне ПриватБанку, зазнали значних ушкоджень. Понад рік відділення ПриватБанку не працювало, у будівлі відбувався капітальний ремонт.
 
«Завдяки злагодженим зусиллям розтрощене приміщення Центрального відділення було відбудовано, - зазначає директор Північно-Східного макрорегіону ПриватБанку Андрій Терещенко. - Втім, наша команда не припиняла свою роботу навіть в умовах руйнації. Ми займалися волонтерством, активно допомагали клієнтам банку зорієнтуватися у нових реаліях та дистанційно обслуговували клієнтів»,- йдеться на офіційному сайті банку.
 
Детальну інформацію як працює ПриватБанк в умовах воєнного стану та мапу працюючих АТМ (банкоматів) можна дізнатись за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області відбудували зруйнований міст.
 

Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  харків, приватбанк
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