05.05.2023 10:30 Віталій Хінєвіч

ПриватБанкт відкрив відділення у Харкові, яке постраждало від обстрілу

Відновлена робота зруйнованого відділення в історичному центрі Харкова за адресою площа Конституції, 2/2.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.

У березні минулого року під час ворожого авіаудару площа Конституції та навколишні будівлі, в тому числі й відділення Центральне ПриватБанку, зазнали значних ушкоджень. Понад рік відділення ПриватБанку не працювало, у будівлі відбувався капітальний ремонт.

«Завдяки злагодженим зусиллям розтрощене приміщення Центрального відділення було відбудовано, - зазначає директор Північно-Східного макрорегіону ПриватБанку Андрій Терещенко. - Втім, наша команда не припиняла свою роботу навіть в умовах руйнації. Ми займалися волонтерством, активно допомагали клієнтам банку зорієнтуватися у нових реаліях та дистанційно обслуговували клієнтів»,- йдеться на офіційному сайті банку.

Детальну інформацію як працює ПриватБанк в умовах воєнного стану та мапу працюючих АТМ (банкоматів) можна дізнатись за посиланням



