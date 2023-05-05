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05.05.2023  10:50   Віталій Хінєвіч

Понад 485 тисяч переселенців зареєструвалися у Харківській області

За останній місяць у громадах Харківщини отримали довідки ВПО ще близько 7,5 тисячі людей.

переселенці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Переселенців у Харківській області забезпечують соціальними виплатами, гуманітарною допомогою та, за потреби, надають тимчасове житло.
 
Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська повідомила, що наразі в гуртожитках закладів освіти проживає 4100 внутрішньо переміщених осіб, ще близько 460 переселенців мешкають у санаторно-курортних закладах регіону.
 
«Найбільше переселенців вдається розміщувати саме в гуртожитках закладів освіти. Місць вистачає, до того ж маємо резерв. За сприяння міжнародних партнерів, забезпечуємо наших ВПО належними умовами проживання, надаємо гуманітарну допомогу», – сказала Віта Ковальська.
 
Усім ВПО на Харківщині видається адресна допомога на проживання. Зокрема, з початку цього року виплати отримали 292,5 тисячі сімей на загальну суму 4,2 млрд грн.
 
Загалом в управліннях соціального захисту населення на обліку перебувають 485,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб, з них 417,6 тисячі людей зареєструвалися після 24 лютого 2022 року.
 
Серед переселенців на Харківщині – 256 багатодітних сімей, 127 тисяч пенсіонерів, 87,2 тисячі дітей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ПриватБанкт відкрив відділення у Харкові, яке постраждало від обстрілу.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, переселенці
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