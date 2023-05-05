05.05.2023 10:50 Віталій Хінєвіч

Понад 485 тисяч переселенців зареєструвалися у Харківській області

За останній місяць у громадах Харківщини отримали довідки ВПО ще близько 7,5 тисячі людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Переселенців у Харківській області забезпечують соціальними виплатами, гуманітарною допомогою та, за потреби, надають тимчасове житло.

Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська повідомила, що наразі в гуртожитках закладів освіти проживає 4100 внутрішньо переміщених осіб, ще близько 460 переселенців мешкають у санаторно-курортних закладах регіону.

«Найбільше переселенців вдається розміщувати саме в гуртожитках закладів освіти. Місць вистачає, до того ж маємо резерв. За сприяння міжнародних партнерів, забезпечуємо наших ВПО належними умовами проживання, надаємо гуманітарну допомогу», – сказала Віта Ковальська.

Усім ВПО на Харківщині видається адресна допомога на проживання. Зокрема, з початку цього року виплати отримали 292,5 тисячі сімей на загальну суму 4,2 млрд грн.

Загалом в управліннях соціального захисту населення на обліку перебувають 485,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб, з них 417,6 тисячі людей зареєструвалися після 24 лютого 2022 року.

Серед переселенців на Харківщині – 256 багатодітних сімей, 127 тисяч пенсіонерів, 87,2 тисячі дітей.



