16.07.2023 12:11 Дмитро Колонєй

Вибух у полі: на Харківщині на міні підірвався трактор

Сільгоспроботи на Харківщині закінчилися вибухом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 16 липня 2023 року о 09:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади під час проведення сільськогосподарських робіт на ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств.Тракторист, який постраждав від вибуху, госпіталізований до лікарні у м. Балаклія. На місці події працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС та правоохоронці. Остаточні обставини даної надзвичайної пригоди встановлюються.

Рятуальники нагадують мешканцям Харківщини, аби вони були максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Не рухайтися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".