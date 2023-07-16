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16.07.2023  16:50   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова відпочивальники знайшли труп чоловіка

Неадлеко від пліжу під Харковом була виявлена страшна знахідка.

Знайшли труп чоловіка відпочивальники під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 16 липня 2023 року о 10:00 патрульні поінформували рятувальників, що у штучній водоймі в Безлюдівці Харківського району відпочивальники випадково знайшли труп чоловіка на відстані 10-15 м від берега.
 
 
Аварійно-рятувальний загін спецпризначення за допомогою гумового надувного човна о 10:40 вилучили тіло загиблого з води та передали правоохоронцям, котрі наразі з’ясовують його особу та обставини події.
 
Рятувальники наадують правила, які допоможуть уникнути трагедії на воді,
 

Пам’ятайте

  • правильно обирайте місця для купання,
  • навчайте дітей плаванню,
  • суворо дотримуйтеся правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах,
  • постійно слідкуйте за дітьми.
 

Знайте

  • відпочинок на воді допускається тільки у спеціально відведених місцевими органами влади та обладнаних для цього місцях;
  • безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби;
  • купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води не менше +18°C, повітря не нижче +24°C.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники вилучили тіла загиблих із водойм.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  смерть, потонув, харків
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