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16.07.2023  18:49   Дмитро Колонєй

Загарбники не встигають забирати трупи власних содатів, якими "все забито" (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає про втрати та постійні обстріли ЗСУ:
 
  • «тут ж*па, бл*дь, на этом Антоновском мосту»;
  • «там трупами всё, и вытащить не можем, трупами всё забито, нах*й, нашими и ихними»;
  • «наши начали долбить сюда, подъезжать к нам, к нашим позициям и от нас долбить…они то съ*буются сразу, а мы то остаемся»;
  • «как хотите, так и выживайте, бл*дь»;
  • «меня за*бала война уже эта, уже не обращаю внимания, по рации кричат «воздух—воздух», бл*дь, — пошёл нах*й».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти чекають на наступ, пиячать та стріляють по коровах
 
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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