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16.07.2023  19:02   Дмитро Колонєй

Харків вдруге з початку доби під ударом ворога - Ігор Терехов

Попередньо влучання в Основʼянському районі Харкова.


Харків вдруге з початку доби під ударом ворога - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Телеграм-канал мера Харкова Ігоря Терехова, "Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо влучання в Основʼянському районі.
 
Будьте обережні і користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги"
 
Очільника ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
 
Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехов, Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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