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16.07.2023  19:28   Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харкова постраждали чотири людини - ХОВА

На місці влучання у Харкові виникла пожежа.

Постраждали чотири людини під час обстрілу Харкова - ХОВА
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, окупанти завдали ударів по Основ’янському району Харкова.
 
"За попередніми даними, є 4 постраждалих. 
 
На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків. 
 
Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривогу. Небезпека ворожих ракетних ударів залишається!"
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав другий за добу удар по Харкову.
 
 
Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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