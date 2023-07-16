    
Главная Новини Харкова Армія Ворог обстріляв Харків та Харківщину
16.07.2023  19:48   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв Харків та Харківщину

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник на Харківщині і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку, тривають важкі бої.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківської області: Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 селищ Харківщини: Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  обстановка, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.07 Надзвичайні події Під час обстрілу Харківщини загинув чоловік 16.07 Надзвичайні події Оперативна обстановка на Харківщині на 16 липня від ДСНС 16.07 Армія Від обстрілів ворога страждають мирні селища півночі та сходу Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 