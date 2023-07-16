16.07.2023 19:48 Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв Харків та Харківщину

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

Противник на Харківщині і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку, тривають важкі бої.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківської області: Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 селищ Харківщини: Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 липня 2023 року.