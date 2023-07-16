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16.07.2023  19:54   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про сімох постраждалих

У Харкові працюють співробітники ДСНС, гасять пожежу.


Ігор Терехов повідомив про сімох постраждалих
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, "На місці прильотів в Основʼянському районі працюють співробітники ДСНС. Гасять пожежу. 
 
Постраждалих на даний момент семеро. Є непідтверджена інформація про одного загиблого."
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав другий за добу удар по Харкову.
Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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