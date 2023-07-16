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16.07.2023  20:35   Дмитро Колонєй

У бібліотеках Харкова допомагають літнім людям розібратися у сучасних технологіях

У Харкові дбають про підопічних територіального центру соціальних послуг.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, робітники бібліотеки-філії №5 ЦБС Слобідського району навчають підопічних територіального центру надання соціальних послуг

  • послуговуватися смартфонами.
  • користуватися міськими онлайн-сервісами для передачі показань лічильників,
  • підключатися до мобільного інтернету та Wi-Fi,
  • спілкуватися у месенджерах.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, харків
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