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17.07.2023  06:00   

Прогноз погоди в Харкові на 17 липня

У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-західний, 2.7 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
 
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 18%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +27°C). Вітер північний, 4.1 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
 
Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-західний, 2.1 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

 
У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах, якщо є, то осінь рано настане. 
 
Наші пращури у цей день спостерігали, як "грає місяць". Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така "гра" вказує на хороший урожай.
 
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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