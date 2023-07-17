17.07.2023 06:30

Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні як ніколи сильні бажання дізнатися про щось нове, потяг до зміни місць. Підійшовши з приводу допитливості, ви маєте всі шанси провести яскравий і насичений день!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Запорука успіху Овна у справах – це люди, котрі його підтримують. Поодинці Овен не зробить і малої частини того, що задумав, проте спираючись на однодумців, здатний перевиконати план! Крім того, Овен може з подивом знайти серед лояльних йому людей навіть тих, від кого він цього ніяк не очікував. Прислухаючись до їхніх порад і заручившись підтримкою, Овен може сміливо братися за будь-яку, навіть найскладнішу справу.

Телець (21 квітня – 21 травня)

День Тельця обіцяє бути завантаженим та метушливим, але продуктивним. Йому доведеться побігати і попітніти, проте при цьому він зуміє з найвигіднішого боку показати себе у справі. Робота кипітиме в його руках! Не виключено, що саме заслуги сьогодення згодом обернуться для Тельця змінами на краще його життя.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки буквально випромінюватимуть успіх! Їхній внутрішній стан гармонії та впевненості в собі здатний буквально на очах змінювати ситуацію та людей навколо на краще. Єдине, чого Близнюкам не треба робити, – це скромничати. Не ховайте свої переваги, навпаки – виставляйте їх напоказ. Покажіть усім довкола, що ви вмієте і чого варте. Повірте, оточуючих це потішить, а вас – приємно здивує результат.

Рак (22 червня – 23 липня)

Найкраще Раку вдаватимуться повсякденні, поточні справи, проте до них він зможе підійти творчо. У найпростішій роботі Рак здатний виявити свою особливість, і це розфарбує його будні в яскраві кольори. А от великих проектів і починань Раку краще триматися осторонь – його мислення не відрізняється глобалізмом, і він ризикує упустити щось важливе. Якщо ж ситуація швидко почне змінюватись і вимагатиме рішучих дій, Рак навряд чи зуміє за нею встигнути.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лева очікує успіх у всьому, що пов'язано з підвищенням його професійного рівня та новими обріями! Зірки радять йому зайнятися навчанням, піти на курси підвищення кваліфікації, завести нове хобі чи просто завітати до місць, де він ще не бував. Лев має можливість переконатися, що вчення – це справді світло. Або як мінімум нові знайомства, можливості та перспективи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Більшість часу Діві доведеться приймати рішення буквально на бігу. Однак цього замало! Ситуація складатиметься так, що їй необхідно діяти ще швидше, щоб встигнути, – інакше вона ризикує упустити можливості, що представляються. Зате якщо Діва виявить чудеса розторопності, то зможе обійти конкурентів і зрештою взяти перший приз.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези може підвести дипломатичність. Точніше, її недолік, який протягом дня відчуватиметься оточуючими Терезами людьми досить гостро. Самі ж Терези можуть навіть не підозрювати про те, що їхні різкі висловлювання зачіпають чиїсь почуття. Більше того, вони навряд чи повірять, якщо хтось скаже їм про це! Проте факт залишається фактом: Терезам треба уважно стежити за своєю гострим, як бритва, мовою. Інакше це може плачевно позначитися на їхніх взаєминах.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде просто ідеальним виконавцем! Він здатний ловити на льоту побажання оточуючих і спокійно втілювати їх у життя. А ось на місці керівника Скорпіон може почуватися незатишно: день не схиляє його до того, щоб виявляти ініціативу та брати на себе відповідальність за результат. Тож найкраще, що Скорпіон-начальник може зробити – це влаштувати собі вихідний. За час, поки він відпочиває, Скорпіон-підлеглий встигне переробити купу справ!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки радять Стрільцеві замислитися над тим, чи все його влаштовує? Можливо, він утомився від повсякденної рутини? Чи в його житті назріли зміни? У цьому випадку Стрільцеві варто зібратися з духом і ризикнути. Цей день цілком підходить для того, щоб він рішуче почав міняти щось у своєму житті. Це можуть бути глобальні зміни, і менш значні оновлення. Не бійтеся зробити крок назустріч новому, інакше ви ризикуєте надовго застрягти у вчорашньому дні!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Запорукою успіху Козерога у справах стане гасло «Знання – сила!». Йому варто подумати, як підняти планку свого професіоналізму, щоб просунутися в кар'єрі. Можливо, Козерога має сенс піти на навчальні курси, зайнятися самоосвітою або трохи попрацювати підмайстром у досвідченіших колег. Зірки обіцяють, що чим більше знань найближчим часом з'явиться у Козерога у голові, тим більше нових дверей відчиниться перед ним. І тим привабливішими виявляться перспективи.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День для Водолія буде пов'язаний з пошуком та обробкою інформації, причому ця інформація може бути взята ним із різних джерел! Можливо, якусь частину Водолій почерпне з енциклопедій, іншу – із соцмереж, третю – від оточуючих, а четверту взагалі складуть його здогади. Але це не повинно бентежити його: чим більше відомостей – тим краще! Водолій відмінно орієнтуватиметься в інформаційному потоці, беручи на замітку раціональні зерна і відкидаючи все непотрібне.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть схильні судити про все надто безапеляційно та різко. Це позначиться і на рішеннях, які вони ухвалять, і на взаєминах з оточуючими. Якщо ж йдеться про Риби-начальника, їх підлеглим можна лише поспівчувати! Для Риб немає півтонів, все пофарбовано чорно-білою фарбою. Ну а оскільки білої фарби у них нагромаджено значно менше, ніж чорної, то з важливих питань до Риб краще не підходити. Та й по поганих теж.