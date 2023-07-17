17.07.2023 07:30

17 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

17 липня відзначається Всесвітній день емоджі. Започаткував це свято творець емоджипедії Джеремі Берг у 2014 році.

Дата 17 липня була обрана невипадково: ця дата відображалася на піктограмі червоно-чорного календаря Apple з моменту його запуску в 2002 році. День емоджі святкують щорічно і, відповідно до сфери поширення цих знаків, переважно в Інтернеті.

"Емоджі" - це японський вираз, який можна перекласти як "слово в картинці". Він був розроблений 1990 року співробітником комунікаційної компанії NTT Docomo Шигетакой Куритою для пейджерів. Згодом емоджі перекочували в мобільні телефони та стали невід'ємною частиною смс-листування.

Жовті колобки з різними виразами обличчя – найпростіший спосіб пожвавити повідомлення. Ними ми підморгуємо, сміємось до сліз, надсилаємо повітряний поцілунок. А ще можна віртуально заплакати, показати мову, задуматися, заснути, засмутитися, здивуватися.

* * *

17 липня відзначається Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя або День міжнародного правосуддя. Свято встановлено на честь прийняття цього дня 1998 року Римського статуту – договору, який ліг в основу створення Міжнародного кримінального суду (МКС).

Також у цей день...

709 року до н. е. відбувся перший опис повного сонячного затемнення, зроблений китайцем Чу Фу.

1505 - після потрясіння під час жахливої грози, коли він був на волосок від смерті, Мартін Лютер змінив свої плани стати юристом і постригся в ченці августинського монастиря в Ерфурті.

1754 – Нью-Йорк відкрився Королівський коледж. У цьому вищому навчальному закладі було десять студентів та один професор. Через тридцять років коледж змінив своє ім'я на Колумбійський, а згодом став університетом. Нині це один із найбільших та найпрестижніших вишів Америки.

1775 – у США відкрито перший у світі військовий шпиталь.

1849 – народилася Олена Пчілка (справжнє ім'я Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, редактор журналу «Рідний край», мати Лесі Українки.

1889 – народився Ерл Стенлі Гарднер, американський письменник, автор детективів про Пері Мейсона.

1934 – народився Дональд Сазерленд, канадський актор і продюсер (MASH. Військово-польовий госпіталь, Казанова Фелліні, Холодна гора).

1990 – у США запатентовано перший у світі мікрокомп'ютер. (Мікрокомп'ютер – поширена наприкінці 1970-80-х рр. XX століття назва комп'ютерів (зокрема, побутових (домашніх) комп'ютерів), заснованих на мікропроцесорах.)

1997 – Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.

2014 – поблизу міста Торез Донецької області було збито пасажирський літак Malaysia Airlines (рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру), усі 298 пасажирів та членів екіпажу загинули.

Іменини відзначають: Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Богдан, Георгій, Дмитро, Юхим, Марія, Марк, Марфа, Михайло, Микола, Ольга, Сава, Тетяна, Федір, Федот.