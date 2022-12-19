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19.12.2022  13:42   Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть чоловіка, який агітував підтримати країну-агресора

Прокуратура передала до суду справу щодо чоловіка, який закликав односельчан підтримувати дії держави-агресора

На Харківщині судитимуть чоловіка, який агітував підтримати країну-агресора

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Наприкінці жовтня цього року чоловік, перебуваючи біля магазину у с. Нова Мерефа, публічно закликав односельців до підтримки дій держави-агресора.

Колаборант схвалюв дії сусідньої держави щодо поширення суверенітету на території України та казав, що «Україна повинна неодмінно приєднатись до РФ».

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 55-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Нагадаємо, слідчі Харківщини повідомили про підозру депутатці районної ради у колабораційній діяльності.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  харьков, коллаборант, прокуратура, агрессия россии
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