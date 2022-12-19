19.12.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

Україна отримала гуманітарну медичну допомогу

Медичне обладнання, вакцина проти COVID-19, лікарські засоби — гуманітарна допомога минулого тижня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що Міністерство охорони здоров’я України продовжує отримувати гуманітарну допомогу від урядів і міністерств різних країн та міжнародних організацій. Минулого тижня вона надійшла від Національного Комітету Червоного Хреста України, німецької організації медичної допомоги «Action Medeor», організації «Словацький Хаб», Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), фармацевтичної компанії «Sanofi», фармацевтичної компанії «Дарниця».

До України надійшло:

лікарські засоби — 84 палети;

вакцина проти COVID-19 (Janssen) — 8 палет;

медичні вироби — 16 палет;

респіратори, медичний одяг, обладнання, антисептики — 198 палет;

лікарський засіб «Триамло» — 29 коробок;

калій йодид — 6 палет;

витратні матеріали — 2 палети.

«Дякуємо нашим партнерам за стійкість і невтомну підтримку, зі свого боку, намагаємося забезпечити максимально ефективний розподіл ресурсів, щоб допомога якнайшвидше надійшла до тих, хто її найбільше потребує», — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.