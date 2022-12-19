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19.12.2022  12:40   Віталій Хінєвіч

У рамках виставки «Харків – Залізобетон» в Одесі пройде розважальний захід

В Одесі пройде збір коштів для допомоги військовим та цивільних міста Харкова.

Харків Залізобетон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ЛітМузей.
 
Повідомляється, що 21 грудня в Одесі в рамках виставки "Харків – Залізобетон" прийде ігротека  для дорослих та підлітків.
 
За словами організаторів, участини заходу будуть:
 
  • "ходити" письменницькими квартирами, знайомлячись з мешканцями, у "Будинку Слово";
  • рятувати світ і набувати надзвичайних здібностей у грі "Супер! Герой!";
  • спілкуватися, освідчуватися, ревнувати й сваритися з "Літературним фліртом";
  • складати захопливу розповідь з персонажами та ситуаціями творів 1920-х, граючи в "Історію";
  • експериментувати, як письменники-футуристи, та вигадувати власну мову за допомогою "Футуроконструктора".
«Під час подій в рамках виставки "Харків - Залізобетон" збираємо внески у благодійний фонд "Доброчинець", що допомагає військовим та цивільним Харкова»-, розповіли в ЛітМузеї.
 
Ознайомитись з подробицями заходу можна за посиланням
 
Нагадаємо, «Біла чаклунка Ледінелла», – так називається вистава, яку для маленьких харків’ян показуватимуть у харківському метрополітені.
 
Источник:   Харківський ЛітМузей
 Тэги:  выставка, харків – залізобетон
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