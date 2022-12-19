19.12.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

У рамках виставки «Харків – Залізобетон» в Одесі пройде розважальний захід

В Одесі пройде збір коштів для допомоги військовим та цивільних міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ЛітМузей.

Повідомляється, що 21 грудня в Одесі в рамках виставки "Харків – Залізобетон" прийде ігротека для дорослих та підлітків.

За словами організаторів, участини заходу будуть:

"ходити" письменницькими квартирами, знайомлячись з мешканцями, у "Будинку Слово";

рятувати світ і набувати надзвичайних здібностей у грі "Супер! Герой!";

спілкуватися, освідчуватися, ревнувати й сваритися з "Літературним фліртом";

складати захопливу розповідь з персонажами та ситуаціями творів 1920-х, граючи в "Історію";

експериментувати, як письменники-футуристи, та вигадувати власну мову за допомогою "Футуроконструктора".

«Під час подій в рамках виставки "Харків - Залізобетон" збираємо внески у благодійний фонд "Доброчинець", що допомагає військовим та цивільним Харкова»-, розповіли в ЛітМузеї.

Ознайомитись з подробицями заходу можна за посиланням

Нагадаємо, «Біла чаклунка Ледінелла», – так називається вистава, яку для маленьких харків’ян показуватимуть у харківському метрополітені.