19.12.2022 12:40 Віталій Хінєвіч
У рамках виставки «Харків – Залізобетон» в Одесі пройде розважальний захід
В Одесі пройде збір коштів для допомоги військовим та цивільних міста Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський ЛітМузей.
Повідомляється, що 21 грудня в Одесі в рамках виставки "Харків – Залізобетон" прийде ігротека для дорослих та підлітків.
За словами організаторів, участини заходу будуть:
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"ходити" письменницькими квартирами, знайомлячись з мешканцями, у "Будинку Слово";
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рятувати світ і набувати надзвичайних здібностей у грі "Супер! Герой!";
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спілкуватися, освідчуватися, ревнувати й сваритися з "Літературним фліртом";
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складати захопливу розповідь з персонажами та ситуаціями творів 1920-х, граючи в "Історію";
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експериментувати, як письменники-футуристи, та вигадувати власну мову за допомогою "Футуроконструктора".
«Під час подій в рамках виставки "Харків - Залізобетон" збираємо внески у благодійний фонд "Доброчинець", що допомагає військовим та цивільним Харкова»-, розповіли в ЛітМузеї.
Ознайомитись з подробицями заходу можна за посиланням
.
Нагадаємо, «Біла чаклунка Ледінелла», – так називається вистава, яку для маленьких харків’ян показуватимуть
у харківському метрополітені.
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