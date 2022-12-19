19.12.2022 12:35 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 19 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 19 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 80 легковиків;

«Угринів» - 20 легковиків;

«Рава-Руська» - 3 автобуси;

«Шегині» - 2 автобуси;

Угорщина:

«Тиса» - 10 легковиків, 2 автобуси.

Румунія:

«Порубне» - 15 легковиків.