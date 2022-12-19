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19.12.2022  12:10   Віталій Хінєвіч

Де і за скільки можна купити ялинку в Харкові

Напередодні новорічних та різдвяних свят у Харкові почали працювати майданчики з продажу ялинок.

ялинка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що на сьогодні зареєстровано 22 майданчика з продажу ялинок, зокрема - у Шевченківському, Слобідському, Немишлянському, Салтівському та Індустріальному районах міста. Також продаж ялинок здійснюватиметься на території деяких ринків міста – «Сумському», «Новосалтівському» та ін.
 
Вартість ялинок стартує у середньому від 200 грн, залежно від розміру. Максимальний цінник на ялинковому базарі - 1,5 тис. грн.
 
Для тих, хто хоче, щоб у будинку був запах ялинки, але купувати велике дерево немає бажання, продають невеликі композиції з гілок. Вартість такої ялинки на підставці становитиме орієнтовно від 150 грн.
 
Варто зазначити, що через активні бойові дії в Україні, цього року кількість ялинкових базарів в Харкові значно менша, ніж торік. Ціни на ялинки залишилися приблизно на рівні цін 2021-го року.
 
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Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, елка
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