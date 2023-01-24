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24.01.2023  17:56   Дмитро Колонєй

Смертельна небезпека згори: мешканцям Харкова нагадують про бурульки

Як запобігти загибелі та травмування від падіння бурульок поінформували рятувальники Харкова.

Як вберегтися від бурульок нагадали рятувальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники нагадують про оманливу красу дуже небезпечних бурульок. Тож за морозної погоди дивимося не лише під ноги, а й угору.
 
 

Що необхідно зробити, аби запобігти смерті та травмування

 
  • Намагайтеся оминати огороджені місця та звертайте увагу на попередження про падіння бурульок. 
  • Якщо  надворі відлига, тримайтеся якомога далі від будинків та краю тротуарів.
  • Якщо чуєте підозрілий шум над головою, притисніться до стіни, щоб вашим укриттям став піддашок. Не зупиняйтеся, не підіймайте голову й не біжіть від будівлі. 
  • Не залишайте маленьких дітей без нагляду та не гуляйте з ними в місцях, де можуть впасти бурульки чи сніг. Пояснюйте їм правила безпеки.
  • Пильнуйтеся та пильнуйте інших! 
 

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  поради, бурульки, харьков
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