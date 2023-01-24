24.01.2023 17:56 Дмитро Колонєй
Смертельна небезпека згори: мешканцям Харкова нагадують про бурульки
Як запобігти загибелі та травмування від падіння бурульок поінформували рятувальники Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники нагадують про оманливу красу дуже небезпечних бурульок. Тож за морозної погоди дивимося не лише під ноги, а й угору.
Що необхідно зробити, аби запобігти смерті та травмування
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Намагайтеся оминати огороджені місця та звертайте увагу на попередження про падіння бурульок.
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Якщо надворі відлига, тримайтеся якомога далі від будинків та краю тротуарів.
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Якщо чуєте підозрілий шум над головою, притисніться до стіни, щоб вашим укриттям став піддашок. Не зупиняйтеся, не підіймайте голову й не біжіть від будівлі.
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Не залишайте маленьких дітей без нагляду та не гуляйте з ними в місцях, де можуть впасти бурульки чи сніг. Пояснюйте їм правила безпеки.
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Пильнуйтеся та пильнуйте інших!
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