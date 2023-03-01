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01.03.2023  21:02   

У Харкові сталі відомі переможці онлайн-конкурсу «Сталеві м'язи» (відео)

Про підсумки змагань з воркауту у Харкові розповіли у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, у Харкові визначено переможців онлайн-конкурсу з воркауту «Сталеві м'язи».  
 
Змагання проводилися у трьох вікових категоріях. У них взяли участь діти і підлітки з Харкова та всієї України, незалежно від рівня підготовки. Переможцями і призерами стали: 
 

Вікова категорія до 9 років:  

  • 1 місце – Андрій Грудина (Харків). 
 

Вікова категорія 9-14 років: 

  • 1 місце – Вадим Шевченко (11 років, Харків); 
  • 2 місце – Кирило Григурко (13 років, Харків); 
  • 3 місце – Максим Клочко (13 років, Харків). 
 

Вікова категорія 16+ років: 

  • 1 місце – Владислав Матвєєв (18 років, Харків); 
  • 2 місце – Віктор Кульковець (20 років, с. Березова Рудка); 
  • 3 місце – Андрій Вороний (18 років, Харків).  
 
Приз глядацьких симпатій отримав 16-річний харків’янин Роман Демченко, який не вклався у час, але виконав вправи з найкращою технікою.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на ОСК Металіст не проводитимуть матчі УПЛ.
 

Тэги:  спорт, переможці, харків
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