01.03.2023 21:02
У Харкові сталі відомі переможці онлайн-конкурсу «Сталеві м'язи» (відео)
Про підсумки змагань з воркауту у Харкові розповіли у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту.
Як повідомляє РЕДПОСТ,
із посиланнмя на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, у Харкові визначено переможців онлайн-конкурсу з воркауту «Сталеві м'язи».
Змагання проводилися у трьох вікових категоріях. У них взяли участь діти і підлітки з Харкова та всієї України, незалежно від рівня підготовки. Переможцями і призерами стали:
Вікова категорія до 9 років:
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1 місце – Андрій Грудина (Харків).
Вікова категорія 9-14 років:
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1 місце – Вадим Шевченко (11 років, Харків);
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2 місце – Кирило Григурко (13 років, Харків);
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3 місце – Максим Клочко (13 років, Харків).
Вікова категорія 16+ років:
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1 місце – Владислав Матвєєв (18 років, Харків);
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2 місце – Віктор Кульковець (20 років, с. Березова Рудка);
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3 місце – Андрій Вороний (18 років, Харків).
Приз глядацьких симпатій отримав 16-річний харків’янин Роман Демченко, який не вклався у час, але виконав вправи з найкращою технікою.
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