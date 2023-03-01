У Харкові сталі відомі переможці онлайн-конкурсу «Сталеві м'язи» (відео)

01.03.2023 21:02

Про підсумки змагань з воркауту у Харкові розповіли у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, у Харкові визначено переможців онлайн-конкурсу з воркауту «Сталеві м'язи».

Змагання проводилися у трьох вікових категоріях. У них взяли участь діти і підлітки з Харкова та всієї України, незалежно від рівня підготовки. Переможцями і призерами стали:

Вікова категорія до 9 років:

1 місце – Андрій Грудина (Харків).

Вікова категорія 9-14 років:

1 місце – Вадим Шевченко (11 років, Харків);

2 місце – Кирило Григурко (13 років, Харків);

3 місце – Максим Клочко (13 років, Харків).

Вікова категорія 16+ років:

1 місце – Владислав Матвєєв (18 років, Харків);

2 місце – Віктор Кульковець (20 років, с. Березова Рудка);

3 місце – Андрій Вороний (18 років, Харків).

Приз глядацьких симпатій отримав 16-річний харків’янин Роман Демченко, який не вклався у час, але виконав вправи з найкращою технікою.