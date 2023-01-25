25.01.2023 21:26

Секрети смаку: для чого до борщу господині додають оцет

Борщ — це одна з найулюбленіших перших страв українців. У кожної господині є свої кулінарні секрети. Хтось додає квасолю чи гриби, хтось намагається щоразу готувати страву з різним м'ясом. Але що відрізняє борщ від інших перших страв, так це його яскраво-червоний колір. Однак мало хто знає, як досягти цього ефекту.

Навіщо додавати оцет у борщ?

Буряк - один з основних інгредієнтів борщу. Яким би інтенсивним не був червоний колір, він зникне, коли борщ перекип'ятити. Навряд чи борщ буде виглядати привабливим, навіть якщо на смакові якості це ніяк не вплине. Але не варто панікувати передчасно, бо є один простий лайфхак.

Як правило, буряк слід варити 15 хвилин, але бувають винятки, оскільки це залежить від сорту овоча. Але борщ стане червоним, якщо ви не забудете додати трохи оцту під час варіння. Найкраще збризнути ним овоч перед початком готування.

На кожні 5 літрів борщу можна використовувати 1 столову ложку оцту. Концентрація 3-9% буде ідеальною. Важливо спробувати на смак буряка під час приготування. Якщо він кислий, додайте трохи цукру, щоб нейтралізувати це.

Чим замінити оцет у борщі

Для сімей, які не люблять оцет, його можна замінити. Замість нього використовуйте лимонну кислоту. Не додавайте занадто багато, лише трохи на кінчику ножа. Додавання оцту або лимонної кислоти не вплине на смак, оскільки ці інгредієнти є рівноцінними.

Рецепт борщу з цукром та оцтом

Щоб приготувати першу страву насиченого червоного кольору, вам знадобляться:

400 г будь-якого м'яса (залежно від смаку).

4 картоплини.

400 г капусти.

2 буряка.

2 морквини.

1 чайна ложка цукру

1 столова ложка оцту.

3 літри води.

3 лаврових листки

3 столові ложки рослинної олії

Сіль і спеції до смаку.

Спосіб приготування

У каструлю наливаємо воду, додаємо м'ясо і ставимо на вогонь. Варимо, додаючи лавровий лист. Коли м'ясо звариться, додаємо в суп подрібнену капусту і нарізану кубиками картоплю.

На великій тертці треба натерти буряк, а слідом моркву. Змащуємо сковороду олією та починаємо готувати овочі. Перед цим додайте до буряка трохи оцту і перемішайте все разом. Трохи пізніше додаємо цукор.

Додаємо в бульйон варений буряк. Перед вживанням посипаємо борщ зеленню. Смачного!



