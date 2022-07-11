11.07.2022 12:30 Виталий Хиневич
В Украине поменяются правила получения водительского удостоверения
Концепция обучения в автошколах изменится.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Суспільне.
С 24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения. Ранее в автошколах обучение проходило в течение двух месяцев, после – сразу два экзамена. Теперь на каждый из этих блоков выделят по месяцу с последующим экзаменом.
После изучения правил дорожного движения в автошколе ученик получает свидетельство о завершении курса. Теоретический экзамен остается неизменным: у человека есть 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Можно совершить не более двух ошибок.
Теоретическое свидетельство, полученное после успешной сдачи экзамена, будет действовать год. За это время можно обратиться в автошколу для практической подготовки.
Свидетельство о практическом обучении будет действовать в течение двух лет.
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