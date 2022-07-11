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11.07.2022  12:30   Виталий Хиневич

В Украине поменяются правила получения водительского удостоверения

Концепция обучения в автошколах изменится.

Права
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
С 24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения. Ранее в автошколах обучение проходило в течение двух месяцев, после – сразу два экзамена. Теперь на каждый из этих блоков выделят по месяцу с последующим экзаменом.
 
После изучения правил дорожного движения в автошколе ученик получает свидетельство о завершении курса.  Теоретический экзамен остается неизменным: у человека есть 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Можно совершить не более двух ошибок.
 
Теоретическое свидетельство, полученное после успешной сдачи экзамена, будет действовать год. За это время можно обратиться в автошколу для практической подготовки.
 
Свидетельство о практическом обучении будет действовать в течение двух лет.
 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  водительское удостоверения
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