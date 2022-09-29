29.09.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

На прилавки торгових точок Харкова могли потрапити небезпечні продукти харчування

Бактерії містяться в сирі та сосисках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Держпродспоживслужбу Харківської області.

Повідомляється, що до служби надійшло інформаційне повідомлення про спалах харчового походження, що спричинений бактерією Listeria monocytogenes (ST155). Бактерію виявили в сирі «Asiago Pressato» і сосисках з м’яса птиці Wurstel, що експортувалися з Італії (виробники: Latteria sociale di bolzano vicentino; Agricola Tre valli Soc.Coop.A.R.L., Italy) до України (отримувач: ПП «КЛЄР», м. Київ).

Держпродспоживслужба попередила реалізаторів та тих, хто в процесі виробництва використовують сир та сосиски.

У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected] ).

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