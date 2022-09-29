29.09.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі розгорнуть мобільний шпиталь

28 вересня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко спільно з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим провели у Харкові нараду з представниками міжнародних організацій, які надають Україні гуманітарну допомогу у сфері охорони здоровʼя.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що Міністерство охорони здоровʼя України разом з міжнародними та місцевими партнерами працює над забезпеченням громадян на звільнених територіях критично важливими ліками та необхідною медичною допомогою. Однією зі спільних ініціатив стало рішення про розгортання в Ізюмі мобільного госпіталю. Він буде розгорнутий за допомогою Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) та благодійного фонду «Сумка Самарянина».

«Госпіталь буде забезпечений усіма необхідними медикаментами та обладнанням для надання людям хірургічної допомоги», — наголосив Віктор Ляшко.

Серед учасників зустрічі були представники ВООЗ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), благодійного фонду «Сумка Самарянина» та незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів».

Нагадаємо, медики оперативно надали допомогу харків'янину з низьким рівнем сатурації.