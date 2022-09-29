Ситуація з виїздом із України 29 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 29 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Комментариев: 0
Час зупинитися, підбити підсумки зробленого та визначитися з планами на майбутнє. Якщо ваші дії вже почали приносити позитивні плоди, то все йде як треба.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру
влажность:
давление:
ветер: