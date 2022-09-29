29.09.2022 12:34 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 29 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 29 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 90 легкових авто;

«Угринів» - 40 легкових авто;

«Рава-Руська» - 20 легкових авто, 8 автобусів;

«Грушів» - 25 легкових авто, 4 автобуси;

«Краківець» - 70 легкових авто, 25 автобусів;

«Шегині» - 75 легкових авто, 8 автобусів, 150 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 15 легкових авто;

«Ужгород» - 30 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 30 легкових авто, 10 автобусів;

«Лужанка» - 13 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 30 легкових авто.