«Побросали все: «Пионы», КамАЗы, «Торнадо», - росіяни про відступ до Куп'янська

Аудіоперехоплення розмов двох військових армії рф про відступ із-під Ізюму до Куп'янська опублікувала військова розвідка України.
У перехопленій телефонній розмові двоє військовослужбовців рф обговорюють відступ військ від Ізюму та новини про мобілізацію, передає РЕДПОСТ з посиланням на управління розвідки.
При відступі з Ізюму російські війська бігли до Куп'янська, кинувши дуже багато військової техніки та складів БК.
«Ми нещодавно Білгородку залишили, в оточенні там потрапили. Тиждень сиділи в оточенні. Біля Ізюма скупчення було, вони відступили до Куп'янська. Залишали всі - Півонії, далекобійні 152-і, 72-ки, 90-ті (танки) кинуті. Камази, Торнадо. Там ### техніці. Від Ізюма до Куп'янська все здали», — каже окупант.
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