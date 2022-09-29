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29.09.2022  12:03   Рита Парфенова

«Побросали все: «Пионы», КамАЗы, «Торнадо», - росіяни про відступ до Куп'янська

Аудіоперехоплення розмов двох військових армії рф про відступ із-під Ізюму до Куп'янська опублікувала військова розвідка України.

У перехопленій телефонній розмові двоє військовослужбовців рф обговорюють відступ військ від Ізюму та новини про мобілізацію, передає РЕДПОСТ з посиланням на управління розвідки.

При відступі з Ізюму російські війська бігли до Куп'янська, кинувши дуже багато військової техніки та складів БК.

«Ми нещодавно Білгородку залишили, в оточенні там потрапили. Тиждень сиділи в оточенні. Біля Ізюма скупчення було, вони відступили до Куп'янська. Залишали всі - Півонії, далекобійні 152-і, 72-ки, 90-ті (танки) кинуті. Камази, Торнадо. Там ### техніці. Від Ізюма до Куп'янська все здали», — каже окупант.

Источник:   ГУР
 Тэги:  перехват, гур, украина, агрессия россии
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