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30.09.2022  10:26   Рита Парфенова

Як виглядає село Великі Проходи після деокупації (фото)

Оприлюднені фотографії руйнувань у селі Великі Проходи Харківської області.

Село Великі Проходи Харківської області після деокупації

Фото розтрощенного навчального закладу та будинків села Великі Проходи оприлюднили у Дергачівській міськраді, передає РЕДПОСТ.

На знімках - частково зруйновані Великопроходівський ліцей та медична амбулаторія, розбитий багатоквартирний будинок, понівечені автівки окупантів і автомобілі місцевих мешканців.

Село Великі Проходи Харківської області після деокупації

Село Великі Проходи Харківської області після деокупації

Село Великі Проходи Харківської області після деокупації

Село Великі Проходи Харківської області після деокупації

Село Великі Проходи Харківської області після деокупації

Село Великі Проходи Харківської області після деокупації

Село Великі Проходи Харківської області після деокупації

Село Великі Проходи Харківської області після деокупації

Село Великі Проходи Харківської області після деокупації

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Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  деоккупация, большие проходы, харьков, агрессия россии
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