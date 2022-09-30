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30.09.2022  09:50   

Харків вчасно прибирають від сміття (фото)

З 22 по 28 вересня робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли з Харкова понад 48,6 тис. куб. м відходів усіх видів.

Новини Харкова: фото, як КП КВПВ вивозить сміття

Як повідомили РЕДПОСТ у КП «КВПВ», за цей час було вивезено понад 40,4 тис. куб. м твердих побутових відходів, 3,1 тис. куб. м великогабаритних відходів самоскидами й навантажувачами та 5,1 тис. куб. м відходів бункерами.

Новини Харкова: фото, як КП КВПВ вивозить сміття

Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко нагадав, що для працівників поліпшують умови праці.

«Наші робітники продовжують щоденну роботу, вивозять побутові відходи та роблять наше місто чистішим. Для них організоване безкоштовне гаряче харчування та безкоштовне перевезення на роботу й з роботи. Хочу у черговий раз подякувати харків'янам, які своєчасно оплачують наші послуги та підтримують роботу підприємства у цей важкий час», - підкреслив Олексій Артикуленко.

Новини Харкова: фото, як КП КВПВ вивозить сміття

Тэги:  вывоз мусора, квбо, жкх, харьков
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