28.09.2022 16:17 Василь Голосний

Працівники харківського КВПВ мають змогу добиратися на роботу службовим транспортом (фото)

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» здійснює перевезення своїх робітників на роботу та додому службовими автобусами.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Графік руху узгоджений з працівниками. Автобус проходить через мікрорайон «Горизонт», Салтівку, Комунальний ринок. Ще один службовий мікроавтобус курсує від Олексіївки через Павлове Поле, центр міста, Холодну Гору та Південний вокзал.

Як повідомив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко, автобус з'явився на підприємстві завдяки міському голові і зараз користується у колективі великим попитом. За його словами, службовий транспорт з можливістю безкоштовного проїзду - це один із пунктів програми посилення соціального захисту працівників підприємства.

«Програма також складається з безкоштовного харчування у їдальні, виділення матеріальної допомоги працівникам, чиє житло постраждало від обстрілів, допомоги у перевезенні речей. У планах - літнє оздоровлення дітей за рахунок підприємства, видача кредитів, а також організація власного гуртожитку», - зазначив Олексій Артикуленко.

Фотогалерея