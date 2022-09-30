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30.09.2022  09:20   Рита Парфенова

Від ворожих обстрілів постраждали семеро мешканців Харківської області

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів Куп'янського, Богодухівського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Найбільше від ворожих обстрілів потерпає м. Куп'янськ та Куп'янський район. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 6 мирних мешканців.

Ще один поранений госпіталізований в Ізюмському районі.

Нагадаємо, за добу з 29 по 30 вересня противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка Куп’янського району.
 

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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