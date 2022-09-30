У Харкові попрощалися з Василем Тацієм (фото)

У Харкові проводили в останню путь відомого правознавця Василя Яковлевіча Тація.
Траурна церемонія прощання з Василем Тацієм - Почесним громадянином міста Харкова та Харківської області, колишнім ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - відбулася 29 вересня у Благовіщенському соборі, передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
У панахиді взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, Василь Тацій дуже багато зробив для Харкова і часто допомагав людям.
«Василь Якович чимало створив - збудував корпуси університету, бібліотеку, Палац культури, спортивні споруди. Він був дуже небайдужим до того, чим займався. Багато хто сьогодні сумує, бо він був доброю і правильною людиною, яка дуже допомагала людям. Вічна пам'ять!» - зазначив Ігор Терехов.
Нагадаємо, Василь Тацій пішов з життя у середу, 28 вересня.
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