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30.09.2022  08:44   Рита Парфенова

Харків на ранок 30 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 29 по 30 вересня сталося три пожежі.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 вересня.

Загалом за добу з 29 по 30 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
3 – на ліквідацію пожеж;
4 – на аварійно-рятувальні роботи;
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1378 вибухонебезпечних предметів.

 

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс, агрессия россии
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