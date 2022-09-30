Харків на ранок 30 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 29 по 30 вересня сталося три пожежі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 вересня.
Загалом за добу з 29 по 30 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
3 – на ліквідацію пожеж;
4 – на аварійно-рятувальні роботи;
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
3 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1378 вибухонебезпечних предметів.
Комментариев: 0
Яким буде день – продуктивним чи порожнім – залежить від вас. На тих, хто зуміє подолати лінощі, чекають цікаві знайомства та здобуття досвіду в нових для них сферах життя.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, після обіду - дощ із грозою, ближче до вечора - сильний дощ.
У день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають День усиновлення.
влажность:
давление:
ветер: